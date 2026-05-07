В России расширят основания для аннулирования водительских прав

С 1 марта 2027 года в России вводится дополнительное основание для признания водительских удостоверений недействительными. Речь идёт о случаях отказа пройти внеочередное обязательное медицинское освидетельствование. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Изменения уточняют порядок аннулирования национальных и международных водительских прав. Поводом для назначения внеплановой проверки здоровья становится выявление на медосмотре признаков заболеваний, при которых управление автомобилем может быть противопоказано. Если диагноз подтверждается, водителя направляют на дополнительное обследование и лечение, после чего требуется пройти внеочередное освидетельствование. По новым правилам, на это отводится три месяца с момента уведомления.

В случае если водитель не выполнит требование в установленный срок, удостоверение будет автоматически считаться недействительным и подлежит аннулированию. При этом действующая система уже предусматривает лишение права управления при подтверждённых медицинских противопоказаниях или выявленных ограничениях по здоровью.

А ранее в Российском союзе автостраховщиков рассказали, что из-за возможных сбоев в работе интернета автовладельцам не стоит пренебрегать бумажным носителем полиса ОСАГО, даже если документ оформлялся онлайн. Инспектор ГИБДД может лишиться возможности пробить страховку через свой ведомственный онлайн-ресурс, если сети не будет в наличии. То же самое касается и европротокола, желательно заранее с собой возить бумажный бланк извещения.