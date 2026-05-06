6 мая, 11:31

Водителям посоветовали иметь при себе бумажный бланк европротокола на случай ДТП

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AlvaroRT

В Российском союзе автостраховщиков дали совет водителям на случай аварии. Там напомнили, что оформить европротокол онлайн не получится, если в зоне происшествия нет интернета.

Поэтому лучше заранее возить с собой бумажный бланк извещения. Специалисты в беседе с RT посоветовали иметь при себе и распечатанную версию полиса ОСАГО.

На фоне проблем со связью инспектор ГИБДД не всегда может проверить электронные документы водителя через служебный интернет-сервис. Бумажная копия может серьёзно сэкономить время.

А ранее Life.ru сообщал, что автоподставщики заработали 1,4 млрд рублей на липовых ДТП в 2026 году. Аферисты используют отработанную тактику. Приобретая полисы обязательного страхования, преступники сразу провоцируют мелкие столкновения, выбирая локации без систем видеонаблюдения — дворы, паркинги или круговые развязки.

Дарья Нарыкова
