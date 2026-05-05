В России утвердили ГОСТ для ИИ-систем, следящих за выхлопом автомобилей

Росстандарт утвердил первый предварительный национальный стандарт для интеллектуальных систем на транспорте. Документ получил индекс ПНСТ 1056-2026.

Новый ГОСТ прописывает единые требования к искусственному интеллекту, который будет контролировать выбросы вредных веществ в атмосферу. Нейросети предстоит анализировать ключевые параметры: индекс загрязнения воздуха, уровень дымности и другие данные с датчиков.

Это позволит в реальном времени отслеживать количество выхлопов, находить конкретные источники грязи и предсказывать экологическую нагрузку на ту или иную территорию.

Если машина начнёт превышать нормативы, умная система сама предупредит водителя в салоне. Также она даст рекомендации по эксплуатации и передаст сводку операторам автопарков. В итоге техобслуживание будут планировать заранее, а экологические риски снизятся.

Предварительный стандарт вступает в силу 15 июня этого года.

