Первым делом Wi-Fi: Как защитить «умный» автомобиль от хакеров

Для обеспечения цифровой безопасности современного автомобиля на время долгого отсутствия владельца необходимо использовать надёжную сигнализацию, отключать беспроводную сеть и ставить сложный пароль с двухэтапной аутентификацией в мобильном приложении. Об этом РИА «Новости» рассказал специалист по автокибербезопасности АО «ГЛОНАСС» Владимир Педанов.

«Если вы оставляете машину без присмотра на долгий период, лучше всего, конечно, обеспокоиться средствами дополнительной безопасности. Рынок противоугонных средств в России насыщен самыми передовыми решениями. Важно, чтобы к сигнализации или комплекту телематики никто не имел доступ до вас», — пояснил эксперт.

Специалист предупредил о популярной афере: мошенники покупают телематическое устройство, регистрируют его на свой телефон, тщательно упаковывают и выдают за новое. Перед монтажом любого дополнительного оборудования необходимо проверять, у кого есть к нему доступ и не подключены ли посторонние активные сессии.

Кроме того, важно обеспечить стабильную связь автомобиля. Если на борту установлена сим-карта, стоит проверить баланс и качество сигнала, чтобы машина всегда оставалась онлайн и владелец мог отслеживать её состояние через приложение.

Перед длительной парковкой в настройках автомобиля рекомендуется выключать Wi-Fi и, при наличии функции PIN to Drive, активировать её. Это не позволит запустить двигатель без ввода кода на экране.

