30 апреля, 12:07

Володин выступил против снижения нештрафуемого порога скорости авто

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikroKon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikroKon

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею изменить нештрафуемый порог превышения скорости в России. Он выступил против снижения этого значения.

«Вопрос снижения нештрафуемого порога превышения скорости автолюбителями ранее обсуждался. Со своей стороны высказали позицию, что неправильно будет принимать такое решение», — написал Володин в своём телеграм-канале.

Он отметил, что большинство депутатов также не поддержали эту инициативу. Аналогичную позицию заняло и правительство. Сейчас в России действует правило, при котором водителей не штрафуют за превышение скорости до 20 км/ч. Этот порог сохраняется.

«Тормозной путь растёт»: Водителям объяснили, почему не стоит возвращаться на зимнюю резину
«Тормозной путь растёт»: Водителям объяснили, почему не стоит возвращаться на зимнюю резину

Напомним, ЦОДД опроверг слухи о снижении нештрафуемого порога скорости. Ранее появившиеся слухи об ужесточении правил не подтвердились. В информационном поле обсуждалась возможность резкого снижения лимита — с текущих 20 км/ч до 2–3 км/ч. Это вызвало опасения среди водителей.

Николь Вербер
