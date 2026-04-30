Нештрафуемый порог остается прежним: ЦОДД опроверг планы по изменению ПДД

В последнее время в информационном поле активно обсуждается возможная отмена так называемого «нештрафуемого порога» скорости в 20 км/ч. Появились предположения, что власти могут снизить этот лимит до 2–3 км/ч, что фактически привело бы к жёсткому контролю за соблюдением скоростного режима. SHOT выяснил, так ли это на самом деле.

В столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в беседе с телеграм-каналом прояснили ситуацию: никаких планов по внесению изменений в Правила дорожного движения (ПДД) в настоящий момент не существует.

Поводом для беспокойства автомобилистов стали слова гендиректора ЦОДД Михаила Кизлыка. В ведомстве пояснили: речь шла исключительно о наличии технической возможности оборудования на дорогах. Современные камеры способны фиксировать даже минимальные нарушения, однако техническая способность и законодательное решение — это разные вещи.

Напомним, что на данный момент в России действует правило, позволяющее превышать установленную скорость на 20 км/ч без получения штрафа. Например, на участках с ограничением 60 км/ч водители могут безопасно для своего бюджета передвигаться со скоростью до 80 км/ч. В ближайшее время эта норма останется неизменной.

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.