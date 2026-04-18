С июля в России вступят в силу новые ПДД для самокатов и моноколёс

К июлю 2026 года планируется разработать поправки в правила дорожного движения, которые затронут пользователей средств индивидуальной мобильности. Такую информацию в беседе с ТАСС озвучил сенатор Артём Шейкин, занимающий пост зампреда Совета по развитию цифровой экономики при верхней палате парламента.

«Вы знаете, что президент уже обратил внимание на эту проблему, и у Минтранса есть поручение — до 1 июля подготовить возможные варианты изменения правил дорожного движения. Мы в этом направлении с Минтрансом работаем, и я уверен, что до 1 июля всё будет подготовлено», — сказал он.

Шейкин также разъяснил свою позицию относительно электровелосипедов: по его мнению, таким транспортным средствам стоит двигаться преимущественно по велополосам, а в случае их отсутствия — смещаться к правому краю проезжей части, следуя за общим потоком машин. При этом сенатор выступил за то, чтобы полностью запретить выезд на электровелосипедах в местах с высокой плотностью пешеходов, поскольку сейчас Минтранс как раз готовит соответствующие правки в ПДД.

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Столичные умные камеры теперь могут распознавать проведение дорожных работ, а также факты выезда на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.