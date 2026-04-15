Электросамокаты вычеркивают с карты: список запретных городов растёт

В Раменском с 20 апреля начнет действовать запрет на электросамокаты. Об этом сообщила местная администрация. Причиной такого решения власти назвали слабый контроль со стороны операторов, а также угрозу для безопасности пешеходов.

По версии администрации, нынешняя ситуация требует более жестких мер. Как пояснили в муниципалитете, вернуть сервисы на улицы получится только при выполнении новых условий. Компаниям придется согласовать с администрацией четкие места для парковки и подписать соглашение о строгом соблюдении правил. Власти подчеркнули, что приоритетом остаются безопасность жителей и порядок в городе, а современный транспорт не должен мешать пешеходам и создавать опасные ситуации.

Ранее аналогичные меры уже ввели в Котельниках и Люберцах. Там запрет на электросамокаты действует с начала апреля. Тем временем Минцифры РФ и крупные кикшеринговые компании обсуждают возможность использования портала «Госуслуги» для подтверждения личности пользователей в регионах России. Внедрение верификации поможет повысить безопасность на дорогах и уменьшить число нарушений.