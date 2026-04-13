Штрафы для самокатчиков в России хотят повысить в 10 раз

Штрафы для водителей электросамокатов необходимо повысить в десять раз — с пятисот до пяти тысяч рублей, заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, когда кикшеринговые компании начнут получать за каждого неспешившегося нарушителя по пять тысяч рублей, тогда и начнут штрафовать самокатчиков уже в пределах сервиса.