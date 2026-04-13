Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке
Пасха

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 апреля, 11:10

Штрафы для самокатчиков в России хотят повысить в 10 раз

Обложка © Life.ru

Штрафы для водителей электросамокатов необходимо повысить в десять раз — с пятисот до пяти тысяч рублей, заявил автоэксперт Дмитрий Попов. По его словам, когда кикшеринговые компании начнут получать за каждого неспешившегося нарушителя по пять тысяч рублей, тогда и начнут штрафовать самокатчиков уже в пределах сервиса.

Скорость самокатов ограничат в Челябинской области и введут новые правила
Уже сегодня в России существуют камеры, способные выявлять превышающие допустимую скорость средства индивидуальной мобильности, неспешивающихся водителей и парные поездки на электросамокатах, подчеркнул специалист.

«По ряду нарушений штрафы начнёт выносить техника. <…> Это быстро заставит самокатчиков спешиваться и двигаться с необходимой маленькой скоростью», — резюмировал собеседник «Абзаца».

Путин поручил ограничить передвижение электросамокатов по тротуарам
Тем временем Минцифры РФ и крупные кикшеринговые компании обсуждают возможность использования портала «Госуслуги» для подтверждения личности пользователей в регионах России. Внедрение верификации поможет повысить безопасность на дорогах и уменьшить число нарушений.

Важнейшие новости о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar