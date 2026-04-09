Скорость самокатов ограничат в Челябинской области и введут новые правила

В Челябинске планируют ограничить скорость электросамокатов и изменить правила их использования. Об этом заявил губернатор региона Алексей Текслер на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Власти рассматривают создание отдельной инфраструктуры для такого транспорта. Также обсуждаются меры, которые запретят их использование в местах массового скопления людей и наведут порядок с размещением на тротуарах и во дворах.

«Эти меры позволяют урегулировать ситуацию с хаотичным использованием СИМ и созданием аварийных ситуаций», — отметил Текслер. По его словам, решения должны быть направлены на сохранение жизни и здоровья граждан.

Глава региона обратил внимание на статистику аварийности. В 2025 году число ДТП выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом, увеличилось и количество происшествий с участием детей. При этом удалось снизить смертность почти на 10%. Также стало меньше наездов на пешеходов и травм в таких инцидентах.

На заседании обсудили федеральную стратегию повышения безопасности движения и региональный проект в рамках нацпрограммы «Инфраструктура для жизни». Дополнительно в области продолжается цифровизация контроля за дорогами. Сейчас работают сотни постов с камерами, фиксирующими нарушения, включая использование телефона за рулём и непристёгнутые ремни.

Ранее стало известно, что умные камеры начали фиксировать самокаты и велосипеды на проезжей части в Москве. Они научились распознавать дорожные работы, а также выезды на проезжую часть водителей электровелосипедов и электросамокатов.