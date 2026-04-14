14 апреля, 19:10

В Подмосковье мужчина с топором «охотился» на демонов

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который бегал с топором и вёл себя неадекватно. По предварительным данным, 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы сообщают, что он размахивал топором и пугал окружающих.

Пьяного мужчину с топором задержали сотрудники Росгвардии. Видео © Росгвардия

На место прибыли бойцы Росгвардии, которые оперативно обезвредили и задержали мужчину. В результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства случившегося уточняются.

В Москве ищут молодого человека с предметом, похожим на винтовку
В Москве ищут молодого человека с предметом, похожим на винтовку

Ранее Life.ru писал, что в Петербурге поймали пьяного мужчину с бензопилой, пугавшего прохожих в сквере. Причиной шума стал 50-летний приезжий из Псковской области. Из-за сильного опьянения он не мог толком рассказать, зачем устроил ночные эксперименты. Пилу у нарушителя конфисковали.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Обложка © Росгвардия

Александра Мышляева
