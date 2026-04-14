В Подмосковье мужчина с топором «охотился» на демонов

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который бегал с топором и вёл себя неадекватно. По предварительным данным, 46-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Очевидцы сообщают, что он размахивал топором и пугал окружающих.

Пьяного мужчину с топором задержали сотрудники Росгвардии. Видео © Росгвардия

На место прибыли бойцы Росгвардии, которые оперативно обезвредили и задержали мужчину. В результате происшествия никто не пострадал, обстоятельства случившегося уточняются.

