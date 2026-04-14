В Москве ищут молодого человека с предметом, похожим на винтовку

В районе Тёплый Стан в Москве заметили молодого человека с предметом, похожим на винтовку. Об этом сообщают местные жители в чатах, пишет Рен ТВ.

По их словам, он находился рядом со школой на улице Академика Виноградова, после чего направился в сторону леса.

Сообщается, что его разыскивают. Жителей района и школьников предупредили о необходимости соблюдать осторожность и по возможности не выходить из дома без крайней необходимости. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Update: К настоящему моменту его удалось задержать, пишут в Сети.

