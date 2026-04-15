Аэроклубы Подмосковья теряют до половины прибыли из-за плана «Ковер»

Бизнес на прыжках с парашютом в Московской области оказался под ударом из-за частых ограничений на полеты. Как утверждают представители отрасли, аэроклубы уже теряют сотни тысяч рублей и до половины прибыли.

По данным BAZA, в 2026 году планы «Ковер» стали одной из главных причин срывов вылетов. В одном из клубов рассказали, что за последние две недели площадка почти не работала. Главная проблема в том, что запрет могут ввести в последний момент, когда все уже готово к вылету. В такой ситуации клуб несет расходы на инструкторов и обслуживание техники, но услугу оказать не может.

При этом спрос на прыжки, как утверждается, не просел. Сложнее стало не найти желающих, а просто подняться в воздух. Главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов заявил, что в этом году в регионе отменили около 40–50% вылетов. По его словам, именно на Подмосковье приходится до 70% всех прыжков в стране.

Дополнительное давление создают расходы на содержание самолетов. В отрасли говорят, что многие клубы и без того работали почти в ноль, а при дальнейшем сокращении летных дней им станет невыгодно держать технику и персонал.

Как пишет «База», у части аэроклубов уже есть долги, а финансовое положение многих площадок остается слабым. Если ситуация не изменится, рынок может столкнуться с остановкой части игроков.