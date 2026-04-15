В российском регионе приняли законопроект об эвтаназии бродячих собак

В Иркутской области депутаты Законодательного собрания поддержали в первом чтении законопроект, касающийся регулирования численности бродячих собак. За документ проголосовал 31 парламентарий, двое воздержались.

Согласно тексту законопроекта, безнадзорных животных планируется отлавливать и помещать в приюты. При этом особо агрессивных собак предусмотрено усыплять. Однако в документе не уточняется, кто именно и по каким критериям будет определять степень агрессивности животных.

Чиновники отметили, что ко второму чтению законопроект нуждается в доработке, включая конкретизацию механизмов оценки поведения собак и процедуры принятия решения об эвтаназии. Усыпление бездомных животных предлагают разрешить только в исключительных случаях: при неизлечимых заболеваниях, агрессивном поведении или после нападения на человека

Проводить эвтаназию предписано гуманными методами с обязательным участием ветеринарного врача. Ориентировочная стоимость процедуры составит от 1,5 до 3 тысяч рублей для собаки средней породы и до 8 тысяч для крупной.

Кроме того, вводится понятие «экстраординарная ситуация». Она объявляется, если зафиксирован тяжкий вред здоровью либо смерть человека в результате укусов, выявлен случай бешенства или плотность бродячих собак превышает 10 особей на квадратный километр. В таком режиме на определённой территории отлавливаются все животные. На свободу их уже не выпускают.

После 11 дней содержания в пунктах временного содержания (ПВС) собак усыпляют, если за это время не нашёлся хозяин. Если законопроект примут окончательно, новые нормы начнут действовать 1 июля 2026 года.

Проблема обращения с бездомными животными остаётся острой для многих регионов России. В стране регулярно фиксируются нападения бродячих собак на людей, нередко с трагическими последствиями. Один из недавних случаев произошёл в центре города Прохладный в Кабардино-Балкарии. Там стая бездомных псов набросилась на мальчика, который просто шёл по улице. Крупные собаки подбежали к ребёнку, и лишь вмешательство прохожих помогло отогнать животных. Как рассказала местная жительница, ситуация с агрессивными собаками в городе давно вышла из-под контроля.