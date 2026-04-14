Красноярский фотограф с помощью дрона спас марала от своры собак

В Красноярске фотограф Сергей Филинин с помощью квадрокоптера спас марала, которого стая бродячих собак загнала на скалу. Инцидент произошёл во время прогулки по Торгашинскому хребту. Своей историей мужчина поделился в своём Telegram-канале.

«Я просто гулял и вдалеке увидел какую-то шевелящуюся точку. То есть, не специально искал. Я знал, что они (маралы) там есть, особенно весной. Они достаточно часто любят выходить на открытые такие места, где снег уже сошёл. Ну, и, собственно, когда подлетел уже стало понятно, что там происходит», — рассказал изданию «Подъём» Сергей.

Фотограф Сергей Филинин с помощью квадрокоптера спас марала от стаи бродячих собак. Видео © Telegram/filinin_wallpapers

По словам фотографа, в этой местности часто встречаются косули, лисы и даже медведи, а бродячие псы периодически нападают на диких животных. Сам он раньше такого не видел, но проблемы известны.

Собаки загоняют маралов или косуль на скалы либо отбивают от стаи. Маралы обычно ходят по несколько особей, косули тоже стадные животные. Им приходится прыгать с обрыва, потому что вариантов не остаётся.

Филинин добавил, что люди вызывали службу отлова, но за пределы города специалисты не выезжают. На территории Красноярска собак ловят, стерилизуют и вешают им бирки. На видео как минимум у одного пса такая метка видна, но это не отбивает у животного охотничьи инстинкты — он продолжает охотиться.

Ранее в Красноярске неравнодушные жители спасли раненую косулю, выбежавшую из леса на дорогу около села Удачное. Водители остановились, связались со спасателями, накинули животному на голову ткань и доставили его в Центр охраны дикой природы. Операция прошла около полуночи, и к часу ночи косуля уже была в филиале центра в Солнечном.