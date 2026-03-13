«Собачья свадьба каждый день»: Стая псов чуть не разорвала школьника в Кабардино-Балкарии

В центре города Прохладный в Кабардино-Балкарии стая бродячих собак напала на мальчика. Подробности инцидента рассказала местная жительница.

Стая собак напала на мальчика в Прохладном. Видео © 360.ru

Ребёнок шёл по улице, когда к нему подбежали крупные псы. Отогнать животных смогли прохожие. По словам собеседницы, проблема с агрессивными собаками в городе давно вышла из-под контроля.

«Во двор приблудилась сучка, теперь собачья свадьба каждый день. Одна из собак рыжего цвета кидается, когда я заезжаю на машине во двор. Мама живёт в этом дворе, говорит, что на неё тоже кидается», — рассказала женщина в беседе с 360.ru.

По её словах, соседи подкармливают самку и обещают стерилизовать, но денег нет. А пока вопрос откладывается у неё могут родиться щенки.

Атаки безпризорных собак происходят не в первый раз. Летом на дочку женщины напала собака возле городской бани — чуть не укусила за куртку. Ребёнка спасла прохожая, но теперь девочка боится собак. А в местном парке однажды псы разорвали кота прямо на глазах у прохожих.

Раньше, по словам жительницы, бродячие животные проблем не создавали. Теперь же ситуация изменилась: собаки стали агрессивными, кидаются на детей и взрослых. Местные жители пытаются защищаться самостоятельно, но меры не помогают.

Недавно нападение бродячих собак привело к трагедии в Якутии. В посёлке Серебряный бор нашли тело 53-летнего мужчины, которого, вероятно, убила стая одичавших животных.