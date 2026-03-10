Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 07:44

11-летнего мальчика чуть не загрызла стая бродячих собак прямо во дворе школы

Обложка © Telegram / Жемчужина юга

Обложка © Telegram / Жемчужина юга

В Буйнакске Республики Дагестан на 11-летнего мальчика напала стая безнадзорных собак прямо дворе школы. Региональный Следком возбудил уголовное дело по факту инцидента, сообщает пресс-служба.

Нападение собак на мальчика. Видео © Telegram / Жемчужина юга

Инцидент произошёл в марте этого года во дворе школы. Стоит отметить храбрость мальчика, который не испугался собачьей стаи и дал отпор этой «банде» в одиночку, хотя собаки были всемером.

Нападение не было единичным, ведь в течение нескольких дней собаки регулярно атаковали жителей района. На втором видео — случай в Дербенте, где псы терроризируют дворы жилых домов.

«Указанный случай не единичен, собаки на протяжении нескольких дней регулярно нападают на граждан, однако компетентными органами мер к организации отлова не принимается. В следственном управлении СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело», — информирует главк.

Пёс умер на руках у ребёнка: В Хабаровске неизвестные травят собак фаршем с ядом
Пёс умер на руках у ребёнка: В Хабаровске неизвестные травят собак фаршем с ядом

К сожалению, такие проблемы есть и в других регионах России. Ранее Life.ru рассказывал, что в Якутии стая бродячих собак насмерть загрызла 53-летнего мужчину. На теле погибшего было обнаружено множество укушено-рваных ран.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Животные
  • Дети
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar