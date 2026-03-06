Стая собак насмерть растерзала человека в Якутии

Следственный комитет по Республике Саха (Якутия) возбудил уголовное дело по факту гибели 53-летнего мужчины в посёлке Серебряный Бор. По предварительным данным, он стал жертвой стаи бродячих собак. Об этом сообщили в региональном управлении СК.

Дело возбуждено по части 2 статьи 293 УК РФ (ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека). Согласно материалам, на теле погибшего обнаружены укушено-рваные раны.

Следователи уже провели осмотр места происшествия и другие неотложные мероприятия. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям должностных лиц местного самоуправления и ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.