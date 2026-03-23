Пара из Петербурга рухнула с 50 метров во время романтического полёта на парашюте над Пхукетом

Туристы из Санкт-Петербурга чудом не пострадали во время полёта на парашюте в Таиланде, упав в океан с высоты 50 метров. Об инциденте, произошедшем на пляже Пхукета, рассказал Telegram-канал SHOT.

Галина вместе с супругом Эмилем отправилась осуществлять давнюю мечту — полетать на парашюте на закате. Компанию им составил местный инструктор: изначально подъём проходил штатно, однако вскоре девушка ощутила резкий рывок троса, крепившегося к куполу. После этого конструкция стремительно потеряла скорость, и буквально за пару мгновений все трое рухнули в воду.

Как пояснила россиянка, во время падения инструктор из Таиланда маневрировал, пытаясь увести парашют в сторону, чтобы тот не накрыл их с головой, и этого удалось избежать. Сама женщина в ужасе вынырнула, успев наглотаться воды, при этом она призналась, что панически боится большой глубины и обычно не заплывает далеко от берега. Спасением туристов занялись местные жители на гидроцикле, оказавшиеся поблизости.

Позднее, когда пара попыталась выяснить обстоятельства у организатора, им предложили лишь повторный полёт в качестве компенсации. По словам пострадавшей, причину падения парашюта им так и не объяснили. Сами путешественники полагают, что это могло произойти из-за нехватки топлива или поломки катера.

Ранее в Патонге на Пхукете пикап, буксировавший прицеп со скоростным катером, врезался в фасад массажного салона. В результате столкновения шесть человек получили травмы разной степени тяжести: пятеро — лёгкие повреждения, один пострадал серьёзнее. Повреждены фасад здания и припаркованные мотоциклы. Официальные лица выясняют, могли ли причинами аварии быть превышение скорости или потеря управления.