Не успел надеть жилет: Россиянин и спасатель погибли на опасном филиппинском пляже

Российский турист погиб во время купания на Филиппинах. Его попытался вытащить из воды спасатель, но он тоже умер. Об этом сообщает SHOT.

По имеющимся данным, трагедия произошла утром на пляже Пука Бич на популярном туристическом острове Боракай. Мужчина зашёл в воду, однако вскоре попал в сильное течение, которое стало уносить его в открытый океан. Спасатель оперативно бросился на помощь, но спасти отдыхающего не смог: он доплыл до россиянина, но не успел застегнуть на нём спасательный жилет. В итоге оба утонули, а тела нашли только через 11 часов.

Пука Бич давно считается опасным из-за мощных течений и волн, возникающих в проливе между островами. Несмотря на предупреждения, туристы нередко игнорируют ограничения и заходят в воду. В таких условиях течение способно унести людей либо в открытое море, либо на прибрежные скалы.

