Российских туристов предупредили о риске задержаний в странах Европы

Российским туристам стоит серьёзно взвесить риски при планировании поездок в Евросоюз. Военный политолог Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru предупредил, что на фоне конфликта на Украине в Европе могут начаться массовые задержания граждан РФ.

По словам эксперта, под удар способны попасть не только военные или политики, но и самые обычные люди. Пока ЕС и НАТО воюют с Россией руками украинцев, многие наши соотечественники продолжают ездить отдыхать в Европу, не осознавая степени опасности.

Перенджиев напомнил, что помимо визовых ограничений и сложностей на границе вполне реальны истории с задержаниями. Отдельные случаи уже фиксировались. Политолог призвал задуматься: действительно ли нужно посещать враждебные страны в нынешней ситуации.

А ранее Life.ru писал, что антироссийские визовые ограничения Евросоюза подрывают туристическую отрасль самой Европы. По словам депутата ГД Дмитрия Белика, ЕС продолжает проводить «откровенно вредную антироссийскую политику», при этом доходы европейского туризма напрямую снижаются.