Антироссийские визовые ограничения Евросоюза подрывают туристическую отрасль самой Европы. Об этом Life.ru рассказал член Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, ЕС продолжает проводить «откровенно вредную антироссийскую политику», при этом доходы европейского туризма напрямую снижаются.

Абсурдно, однако Европа заявляет, что поток российских туристов угрожает безопасности ЕС. Российский туристический рынок является одним из крупных рынков туристов, путешествующих в Европу. Российские туристы часто тратят значительные суммы денег на проживание, питание, покупки и экскурсии, способствуя развитию местного бизнеса и увеличению налоговых поступлений. Дмитрий Белик Член Комитета Госдумы по международным делам

Белик подчеркнул, что именно российские путешественники поддерживали малые города и регионы Европы, где туризм является основным источником дохода. Однако увеличенные сроки обработки виз, сокращение количества выданных документов, рост консульских сборов и ужесточение выдачи мультивиз становятся серьёзными барьерами для поездок.

По мнению парламентария, европейские власти игнорируют проблемы собственных граждан, ставя политические задачи выше экономической выгоды. Он добавил, что Россия уже адаптируется к новой ситуации, развивая внутренний туризм и альтернативные направления за рубежом.

Напомним, Еврокомиссия ввела запрет на выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз, сохранив исключения лишь для отдельных случаев, таких как медицинская необходимость или наличие у заявителя второго гражданства страны ЕС. Российским гражданам теперь придётся соблюдать более строгие визовые правила. Ожидается, что в большинстве случаев будут выдаваться только однократные или краткосрочные визы, а сбор документов и подтверждение цели поездки станут более трудоёмкими.