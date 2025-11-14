Европейский Союз планирует снять действующие ограничения для российских путешественников исключительно после урегулирования российско-украинского конфликта. Такие сведения упомянуты в редакционной колонке в издании The Economist.

Неназванный обозреватель издания выразил сожаление, отметив, что для определённых россиян это может звучать как извинение, однако подчеркнул, что любой иной сценарий выставил бы европейцев «безнадёжно наивными». При этом автор колонки заверил, что по завершении боевых действий граждан России «мы вас всех пригласим».

В статье также упоминается о позиции жёсткой линии, которую отстаивают «воинствующая» глава европейской дипломатии Кайя Каллас и ряд других лидеров стран Восточной Европы. Они настаивают на необходимости приравнять рядовых граждан России к правительству, чьи действия осуждаются европейскими властями, полагая, что россияне обязаны разделить ответственность за происходящее.

The Economist напоминает о недавних призывах самого руководства ЕС, которые предлагали проводить чёткое разграничение между простыми гражданами и официальным Кремлём. Ранее высказывалось мнение, что простым россиянам следовало бы открыть двери в Европу, поскольку «каждый рубль, оставленный в миланских бутиках, истощает финансовые резервы России». Тем не менее автор колонки заключает, что в итоге европейцы проявили бы чрезмерную доверчивость, если бы не ввели эти визовые препоны.

Напомним, Еврокомиссия ввела запрет на выдачу россиянам новых многократных шенгенских виз, сохранив исключения лишь для отдельных случаев, таких как медицинская необходимость или наличие у заявителя второго гражданства страны ЕС. Гражданам России теперь придётся столкнуться с более строгими визовыми правилами: в большинстве случаев будут доступны только однократные или краткосрочные визы, а подготовка документов и подтверждение цели поездки станут более трудоёмкими.