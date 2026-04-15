С убийцы «колбасного короля» начали взыскивать миллионы за моральный вред

С судебных счетов Александра Мавриди, осужденного за убийство бизнесмена Владимира Маругова, начали принудительно взыскивать почти 6,4 млн рублей. Об этом следует из материалов, с которыми ознакомился ТАСС.

Речь идет о сумме морального вреда. По данным агентства, приставы открыли сразу несколько исполнительных производств на основании документов, поступивших из Мособлсуда.

Три производства касаются взыскания морального вреда как самостоятельного требования. Еще одно связано с ущербом, причиненным преступлением. Общая сумма требований составляет почти 6,4 млн рублей. По версии следствия, 1 ноября 2020 года Мавриди и Паша Ахмедов убили владельца «Мясной империи» Владимира Маругова, после чего скрылись. Самого Мавриди задержали в тот же день, его сообщника — спустя больше двух недель в Татарстане.

Отдельный резонанс вызвал побег Мавриди из изолятора в Истре летом 2021 года. Тогда вместе с ним сбежали еще четыре уроженца Молдавии, но позже всех задержали. Как сообщалось ранее, Мавриди признал вину в побеге и убийстве предпринимателя. По совокупности преступлений его приговорили к 20 годам лишения свободы.