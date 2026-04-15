Чемпион Испании по самбо и лыжи в Андорре: как живёт глава фирмы, отравившей детей-инвалидов

Создатель компании «Шелдонфарма», чья продукция привела к отравлению детей в Свердловской области, уехал из России. Николая Сидорова нашли в Испании, куда он перебрался после начала СВО. Об этом пишет SHOT ПРОВЕРКА.













В 2025 году бизнесмен переписал фирму на родственницу Веру Сидорову. Именно на неё теперь оформлено производство скандальной смеси «Иннованта».

Сам мужчина обосновался в пригороде Валенсии вместе с гражданской женой и двумя детьми. По данным из соцсетей, он активно занимается самбо и даже стал чемпионом Испании, тренируясь вместе с 9-летним сыном.

Зимние каникулы семейство проводит на курорте Паль-Аринсаль в Андорре. Неделя такой поездки обходится примерно в 150 тысяч рублей на человека, то есть более полумиллиона на всю семью.

Скандал из-за отравления от «Иннованты» — не первый в карьере Сидорова. Шесть лет назад его предыдущая фирма «Профилакт нутришн» выпускала смесь «Нормафуд», которую поставляли в больницы для онкобольных и туберкулезных пациентов. Лаборатории выявили в продукте низкий уровень белка, посторонний запах и завышенную кислотность.

Тогда медучреждения отказались от поставок, а производство закрыли. Позже на рынке появились новые смеси — уже от «Шелдонфармы». Напомним, на Урале от этого питания пострадали около 40 детей-инвалидов: один ребенок попал в реанимацию, ещё один, предположительно, скончался.

Бывшие сотрудники рассказывают об антисанитарии на заводе — по цехам бегали крысы. В настоящее время Роспотребнадзор изъял опасную продукцию по всей стране и добивается остановки работы предприятия.

Ранее сообщалось, что в пригороде Екатеринбурга погиб ребёнок-инвалид. Предположительной причиной стало употребление специализированного питания «Иннованта». Кроме того, в том же районе зафиксирована массовая интоксикация не менее 40 детей, получающих паллиативную помощь. Все отравившиеся употребляли питание, которое готовилось в региональных бюджетных учреждениях. Родители пострадавших направили обращение в Генеральную прокуратуру с требованием организовать проверку и возбудить уголовное дело.