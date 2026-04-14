Роспотребнадзор потребовал запретить работу производителя смесей «Иннованта»

Роспотребнадзор потребовал запретить деятельность производителя лечебных смесей «Иннованта». Поводом стала публикация SHOT ПРОВЕРКИ. Как сообщили в ведомстве, во время инспекции компании «Шелдонфарма» выявили нарушения обязательных требований.

По итогам проверки составлен протокол, который уже передан в суд. Смесью «Иннованта» отравились около 40 детей-инвалидов под Екатеринбургом.

Как установило ведомство, компания производит 19 видов специализированного питания. При этом вся продукция зарегистрирована через Армению. Контрольные мероприятия продолжаются.

Роспотребнадзор уже ввёл временный запрет на оборот продукции компании на территории России. При этом смеси не подлежат обязательной маркировке, что затрудняет их отслеживание в обороте. Ситуация остаётся на контроле ведомства.

