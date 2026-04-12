Роспотребнадзор приостановил оборот смеси «Иннованта» после смерти ребёнка

Роспотребнадзор ввёл ограничение на оборот смеси энтерального питания «Иннованта Стандарт/Энергия» на территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Роспотребнадзором с 10.04.2026 введена временная санитарная мера по приостановлению оборота на территории РФ продукции: «Специализированный пищевой продукт диетического лечебного и диетического профилактического питания – смесь сухая для энтерального питания для взрослых и детей с 1-го года «Иннованта Стандарт/Энергия» с нейтральным вкусом», дата изготовления — 12.12.2025, изготовитель продукции — ООО «ШЕЛДОНФАРМА», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, при проверке были выявлены отклонения от обязательных требований, установленных для специализированных пищевых продуктов. Несоответствия зафиксированы по нескольким показателям состава: содержанию фосфора, массовой доле кальция и натрия, массовой концентрации хрома, а также по доле белка.

Кроме того, данный продукт не включён в перечень товаров, обязательных к маркировке в России. Потребителям рекомендовано учитывать эту информацию при выборе детского питания.

Напомним, под Екатеринбургом ребёнок с инвалидностью скончался, предположительно, после употребления специализированного питания «Иннованта». Там же также зарегистрировано массовое отравление как минимум 40 детей, находящихся на паллиативной помощи. Все пострадавшие получали питание, приготовленное в бюджетных учреждениях региона. Родители пострадавших детей обратились в Генпрокуратуру с требованием провести проверку и возбудить уголовное дело.