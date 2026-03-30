Подозрительная смесь Nutrilak из онлайн-аптеки массово травит младенцев в России

Россияне сообщили о возможных проблемах с детской смесью Nutrilak, заказанной через онлайн-сервис, после которой у ребёнка появились тревожные симптомы. Об этом стало известно SHOT ПРОВЕРКЕ.

Родители пожаловались на подозрительную смесь Nutrilak из онлайн-аптеки. Видео © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

По словам родителей, они использовали детскую смесь с рождения ребёнка, ранее приобретая её в обычных магазинах без проблем. Ситуация изменилась после оформления заказа через онлайн-аптеку — вскоре у ребёнка появились боли в животе и газы, пропал аппетит. Симптомы сохранялись около недели, после чего семья приняла решение сменить питание.

Другие пользователи в отзывах также сообщают о похожих реакциях у детей, включая кожные высыпания. Родители обратили внимание на различия в упаковке: она отличалась по внешнему виду, шрифтам и защитным элементам. Отмечаются и отличия самой смеси — по их словам, порошок имел необычную структуру, плохо растворялся и имел резкий запах. Также сообщается о проблемах при использовании устройства для приготовления смеси из-за её консистенции.

