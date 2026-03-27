27 марта, 11:07

Жирная гусеница попалась москвичке в трендовой клубнике в шоколаде от Franui

Обложка © VK / Franui

В Москве покупательнице попалась жирная гусеница в трендовой клубнике в шоколаде от испанского бренда Franui. Рыночная цена упаковки — 800 рублей. Живность девушка заметила случайно, сфотографировала и теперь пишет жалобы в адрес производителя, но ответа нет. О случившемся сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Москвичка нашла гусеницу в десерте. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По мнению покупательницы, в Россию через сторонних поставщиков может попадать продукция более низкого качества, а само насекомое попало в ягоды по причине плохой обработки и проверки сырья. К слову, в Сети можно заметить подобные отзывы, когда в иностранной продукции обнаруживаются черви, гусеницы, слизни и даже пчёлы.

Ранее уголовное дело возбудили после расследования SHOT ПРОВЕРКИ об отравлениях роллами и онигири из сети «Много лосося». Производство ведётся по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Сети грозит штраф до 300 тысяч, а руководству — принудительные работы или лишение свободы до двух лет. Следователи устанавливают всех отравившихся и параллельно проверяют деятельность организации. К ситуации подключился Роспотребнадзор.

Татьяна Миссуми
