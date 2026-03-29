Вкус картона и прокисшая капуста: почему даже дорогое вино может оказаться фальсификатом

На прилавках российских магазинов встречается около 4% поддельной алкогольной продукции. Такие данные озвучил руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Если мы говорим о обнаружении так называемого «невина» под видом вина — это около 4%», — сказал он в беседе с РИА «Новости».

Эксперты ведомства проанализировали 782 образца напитков. Выяснилось, что небольшая часть товаров содержит сторонние ингредиенты или сырьё, которое не соответствует заявленному стандарту. Подобные товары глава ведомства охарактеризовал как «невина».

Специалисты разделяют продукцию с нарушениями на две категории: прямой фальсификат и напитки, утратившие свои свойства из-за производственных ошибок. В первом случае речь идет о сознательном обмане потребителя относительно состава жидкости.

Вторая проблема связана с технологическими недочетами. Например, одной из частых неприятностей становится дефект укупорки. Химические элементы из пробки могут проникать внутрь ёмкости, что придает содержимому неприятный привкус, часто описываемый как «вкус картона».

Кроме того, недостаточная герметичность приводит к окислению продукта под воздействием кислорода. В результате напиток начинает портиться и приобретает специфический аромат «кислой капусты».

Даже продукт высокого класса может оказаться испорченным из-за несоблюдения правил изготовления. Ведомство продолжает мониторинг рынка, чтобы выявлять недобросовестных производителей и защищать интересы покупателей.

Ранее эксперты провели проверку сливочного масла жирностью 82,5% в нескольких городах России, включая Калининград, Санкт-Петербург, Челябинск и Севастополь. Результаты показали, что значительная часть продукции не соответствовала заявленному составу.