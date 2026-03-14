7 из 10 пачек масла популярных брендов оказались подделкой с плесенью и консервантами

Эксперты проверили сливочное масло жирностью 82,5% в четырёх городах — Калининграде, Петербурге, Челябинске и Севастополе. В лаборатории изучили 124 образца из крупных супермаркетов. Результат шокировал: 86 пачек (почти 70%) оказались фальсификатом, сообщает Mash.

Вместо натуральных животных жиров — пальмовое масло и другие немолочные компоненты. На упаковке при этом честно писали «натуральное сливочное масло». В подделках нашли фитостерины (бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин) — маркеры добавления растительных жиров. В некоторых образцах обнаружили консервант сорбиновую кислоту (её в сливочном масле быть не должно), а в нескольких — превышение по дрожжам и плесени.

В список нарушителей попали бренды «Экомилк», «Внуковское», «Бутербродов», «Сыробогатов» и «Лав-продукт». Исследование проводило Бюро судебной экспертизы и оценки.

Ранее сообщалось, что в России снизился спрос на сливочное масло. Экономист Инна Литвиненко связала тренд с ростом цен и сменой привычек: масло дорожает, покупатели переходят на заменители, а общепит и кондитеры экономят на аналогах. В итоге к концу 2025 года у производителей скопились излишки, и цены пришлось снижать.