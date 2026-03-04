Подсолнечное и оливковое масло сравнили по пользе — вы не поверите

Врач и телеведущая Елена Малышева заявила, что подсолнечное масло несёт больше пользы, чем оливковое, благодаря содержанию в нём витамина Е, препятствующего образованию тромбов. Об этом она сказала на программе «Жить здорово!»

Также в подсолнечном масле присутствует фитостерин, который помогает в борьбе с «плохим» холестерином. Малышева уверена, что польза оливкового масла сильно преувеличена и больше походит на хороший маркетинговый ход производителей, желающих оправдать высокую цену на него. Хотя в продукте много омега-3 жирных кислот, что, конечно, очень важно, отметила медик.

В целом, по словам Малышевой, не важно, какое именно растительное масло выберет потребитель, так как это обязательный продукт в концепции здорового питания. Тем более что блюда с ним помогают укреплять сердечно-сосудистую систему, особенно хорошо приправлять таким маслом лёгкие овощные салаты. Малышева порекомендовала выбирать подсолнечное или оливковое масло, исходя из своего кошелька.

«Если говорить о цене, а всё-таки мы платим деньги за эти масла, то далеко не всегда стоит покупать оливковое вот просто так. Если надо под итальянский стол, то купите», — подытожила врач.

Ранее Life.ru писал, что привычные продукты, которые есть в холодильнике почти у каждого, могут оказаться не такими безобидными, если не соблюдать меру. На первом месте в антирейтинге — колбаса и переработанное мясо. Вторыми в списке идут сладкие йогурты и десерты. Третью позицию заняли сладкие напитки и газировка. Замыкают список яйца — казалось бы, бесспорно полезный продукт. Однако скорлупа может быть источником сальмонеллы, а сырые или недоваренные яйца несут риск тяжёлых отравлений. Что касается холестерина: для здоровых людей одно-два яйца в день безопасны.