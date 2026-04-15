СК раскрыл подробности дела ОПГ, нанёсшей бюджету ущерб в 1 трлн рублей

В Москве ликвидировали деятельность теневой сети, которая через тысячи фирм-однодневок помогала компаниям уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко в мессенджере MAX. Ущерб от действий группировки превысил 1 триллион рублей.

Начиная с 2023 года злоумышленники зарегистрировали более 4 тысяч фиктивных организаций. От имени этих компаний преступники продали почти 40 тысячам предприятий поддельные счета-фактуры. В документах содержались вымышленные сведения о несуществующих сделках, товарах и услугах.

Фальшивые бумаги использовались покупателями для составления налоговой отчётности, что повлекло колоссальные потери для государственного бюджета. В отношении фигурантов возбудили уголовные дела по фактам незаконного создания юридических лиц и неправомерного оборота средств платежей.

Раскрыть масштабную сеть удалось благодаря совместной работе столичных следователей, сотрудников ФСБ, МВД и Федеральной налоговой службы. Часть подозреваемых уже доставлена на допросы для выяснения всех обстоятельств дела.