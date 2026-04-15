ФСБ показала видео обысков в офисе крупнейшей сети «бумажного НДС» на ₽1,2 трлн

Появились кадры из офиса крупнейшей теневой сети, специализировавшейся на обналичивании и фиктивном возмещении НДС. В эти минуты там продолжаются обыски. Организаторы масштабной схемы ухода от налогов задержаны. Ущерб, причинённый бюджетной системе страны, оценивается в астрономическую сумму — более триллиона рублей.

Преступная сеть действовала одновременно в четырёх ключевых регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Перми и Белгородской области. В ходе совместной спецоперации, которую провели сотрудники ФСБ, Следственного комитета (СК), МВД и Федеральной налоговой службы (ФНС) при содействии Генпрокуратуры, организаторы схемы задержаны.

Обыски и выемка документов проходят в офисах бухгалтерских и консалтинговых компаний, в удостоверяющих центрах, а также по домашним адресам фигурантов дела. На кадрах можно увидеть один из офисов сети, где сейчас работают оперативники.

Напомним, что в России пресечена деятельность преступной группы, организовавшей крупнейшую площадку по так называемому «бумажному НДС». Злоумышленники предоставляли бизнесу фиктивные налоговые вычеты и занимались обналичиванием денежных средств. В результате их действий федеральный бюджет недополучил более 1,2 триллиона рублей.