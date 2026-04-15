Виллы, VIP-тусовки, вертолёты: На что сверхбогачи из России спускают по 20 млн в Куршевеле

Одна неделя элитного отдыха во французском Куршевеле для компании из десяти человек обходится примерно в 230 тысяч евро (свыше 20 миллионов рублей). Такую аналитику представил телеграм-канал Mash Счетоводческий.

Большую часть бюджета — от 100 до 120 тысяч евро — съедает аренда виллы. Ещё около 10 тысяч уходит на вечеринки: вход, премиальные столики и саму возможность находиться в закрытых клубах. Постановочные видеосюжеты для соцсетей стоят дополнительно 20 тысяч, а услуги вертолёта ещё 10 тысяч. Горнолыжный отдых обходится минимум в 1500 евро на человека, не считая шампанского и прочих расходов на месте.

Куршевель привлекает публику не столько склонами, сколько возможностью демонстрации статуса: эксклюзивный сервис, закрытые вечеринки, люксовая инфраструктура. Россиян здесь традиционно немного — около 3% от общего потока. Однако после временного спада интерес соотечественников вновь пошёл вверх: по итогам прошлого сезона спрос вырос на 50%.