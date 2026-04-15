Виллы, VIP-тусовки, вертолёты: На что сверхбогачи из России спускают по 20 млн в Куршевеле
Неделю отдыха сверхбогачей из России в Куршевеле оценили в 20 млн рублей
Кадры с VIP-вечеринки Rendez-Vous в Куршвеле. Обложка © Telegram / Kseniya Shipilova
Одна неделя элитного отдыха во французском Куршевеле для компании из десяти человек обходится примерно в 230 тысяч евро (свыше 20 миллионов рублей). Такую аналитику представил телеграм-канал Mash Счетоводческий.
Большую часть бюджета — от 100 до 120 тысяч евро — съедает аренда виллы. Ещё около 10 тысяч уходит на вечеринки: вход, премиальные столики и саму возможность находиться в закрытых клубах. Постановочные видеосюжеты для соцсетей стоят дополнительно 20 тысяч, а услуги вертолёта ещё 10 тысяч. Горнолыжный отдых обходится минимум в 1500 евро на человека, не считая шампанского и прочих расходов на месте.
Куршевель привлекает публику не столько склонами, сколько возможностью демонстрации статуса: эксклюзивный сервис, закрытые вечеринки, люксовая инфраструктура. Россиян здесь традиционно немного — около 3% от общего потока. Однако после временного спада интерес соотечественников вновь пошёл вверх: по итогам прошлого сезона спрос вырос на 50%.
Напомним, что российская сеть обуви Rendez-Vous организовала масштабный пресс-тур во французском Куршевеле в честь юбилея бренда. Для участия были приглашены порядка 14 популярных инфлюенсеров и представителей прессы. По оценке СМИ, бюджет мероприятия превысил общую прибыль компании за 4 года. В Госдуме сравнили скандальный VIP-корпоратив Rendez-Vous с «голой вечеринкой». После шумихи финансовые показатели сети Rendez-Vous резко ухудшились, а прибыль за год обрушилась почти на 90%.
