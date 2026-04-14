54 млн вместо 750 млн: Россияне лишили Rendez-Vous 90% прибыли после VIP-скандала в Куршевеле

Финансовые показатели сети Rendez-Vous резко ухудшились, а прибыль за год обрушилась почти на 90%. При этом долговая нагрузка превысила стоимость активов. Об этом сообщает Baza.

Несмотря на публичные заявления об успехах, отчётность компании демонстрирует обратную динамику. Чистая прибыль за последний год сократилась до 54 млн рублей против 750 млн годом ранее. При этом кредиторская задолженность достигла 20 млрд рублей, что превышает стоимость всего имущества компании.

На фоне ухудшения показателей, по словам сотрудников, в компании урезали бюджеты и сократили бонусы, которые составляли основную часть дохода продавцов. При этом руководство, стало зарабатывать ещё больше.

Также, по данным источника, компания предоставила займ почти на 12 млн рублей фирме своей PR-специалистки, организовывавшей корпоратив во Франции. Ранее сообщалось и о выводе средств на кипрские структуры.

Проблемы затронули и связанные бизнесы. Компания «Саймонс Трейдинг», сдающая помещения сети, завершила год с убытком, а агрофирма «Фрут-Агро» уже несколько лет работает в минус, несмотря на стабильную выручку.