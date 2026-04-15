Богатеи из России пополнили бюджет Франции на €1,2 млн, отдыхая в Куршевеле

Франция хорошо зарабатывает на состоятельных россиянах, которые предпочитают с шиком отдыхать на курорте Куршевель. В прошедшем зимнем сезоне богатеи из России оставили французкому бюджету как минимум 1,2 миллиона евро (более 110 млн рублей). Деньги тратились на горнолыжные удовольствия, рестораны, брендовую одежду. Об этом пишет Mash.

Пик расходов пришёлся на март: трат стало в пять раз больше, чем в феврале. Средний чек увеличился до €184 против €74 в декабрьском начале сезона. Туристы заезжали в отели Куршевеля на короткий срок, но тратили по максимуму. Питание в местных ресторанах обходится в сотни тысяч рублей. Так, средний чек в люксовом заведении La Ferme Saint Amour — €2330 (~207 тысяч рублей).

Куршевель остаётся постоянным местом отдыха очень состоятельных россиян, которые готовы тратится, не считая денег. Спрос на французский отдых по-прежнему стабилен. Внутри сезона возможны скачки расходов, но в целом туристы из России тратят финансы в Куршевеле быстрее и агрессивнее, чем раньше.

Ранее сообщалось, что турецкие отели ожидают прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Также Турция ожидает отдыхающих из Германии, Великобритании, Ирана.