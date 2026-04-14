Турция ждёт до 6 млн российских туристов в 2026 году

Турецкие отели ожидают прибытия от 4,5 до 6 миллионов российских туристов в 2026 году, но точные прогнозы невозможны из-за конфликтной ситуации на Ближнем Востоке. Об этом заявила заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Давут Гюнайдын.

«У нас есть такие рынки как Германия, Великобритания, Иран и Россия. Российский рынок для нас всегда был приоритетным. Мы ожидаем от 4,5 до 6 миллионов туристов в этом году», — приводит его комментарий РИА «Новости».

Гюнайдын пояснил, что текущая геополитическая обстановка и возможные военные конфликты мешают строить чёткие прогнозы. Поэтому турецкая сторона не рассчитывает на 7 или 8 миллионов путешественников.

Тем временем Анапа готовится к пляжному сезону. Курорт впервые откроется после ликвидации разлива нефти в Керченском проливе. Туроператоры пока не фиксируют значительного скачка спроса. После многомесячной очистки от мазута у города появился шанс на полноценное лето. В Роспотребнадзоре заявили — сезон на местных пляжах может состояться. Проделанная работа даёт основания для осторожного оптимизма.