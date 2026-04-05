Пляжи Анапы закрыты, но город уже готовится принимать туристов, завлекая ценами

Анапа готовится к пляжному сезону, который впервые откроется после ликвидации разлива нефти в Керченском проливе, однако туроператоры пока не фиксируют значительного скачка спроса. Об этом рассказала 360.ru директор по продукту Евгения Кизей.

После многомесячной очистки от мазута у курорта появился шанс на полноценное лето. В Роспотребнадзоре заявили, что сезон на местных пляжах может состояться — проделанная работа даёт основания для осторожного оптимизма.

В Российской союзе туриндустрии новость назвали замечательной, но серьёзного всплеска продаж не заметили.

«По некоторым отелям, например, «Джамайка» (четыре звезды), «Грин Парк» (три звезды) рост уже и в 10 раз. Однако сильного скачка спроса после новости об открытия пляжей не фиксируем — продажи ровные. А всплески в 99% случаев связаны с привлекательной ценовой политикой конкретных отелей», — пояснила эксперт.

Сейчас отдых в Анапе на 10–20% дешевле, чем в Сочи или Геленджике. Отельеры не повышают тарифы и следят за спросом. Традиционно лидируют гостиницы «всё включено» для семейного отдыха — до 80% броней приходится на отели 3–4 звезды.

Туристы осознанно выбирают курорт даже без гарантии открытия всех пляжей. Их привлекают развитая детская инфраструктура, система «всё включено» и цены. Скорее всего, это возвратные гости, кто пропустил прошлое лето из-за мазута или отдыхал в Анапе с большими скидками (до 60%) и оценил преимущества курорта даже без пляжа.