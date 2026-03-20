Голикова сообщила о готовности открыть пляжи в Анапе после проб Роспотребнадзора

Власти планируют открыть пляжный сезон в Анапе после проведения исследований проб воды и песка. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Предложение Роспотребнадзора, я надеюсь, оно будет доведено до логического завершения, потому что ещё пока идут окончательные исследования, всё-таки позволит пляжи открыть, ещё раз подчёркиваю, благодаря предложениям и работе Роспотребнадзора», — сказала она на расширенном заседании ведомства.

Напомним, загрязнение Черного моря произошло в районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года: во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». В воду попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, а в январе из трещины в корме одного из судов произошел новый выброс мазута. Основную часть разлива удалось собрать за три дня.

В результате аварии пострадало Черноморское побережье Краснодарского края. В ходе ликвидации последствий было очищено более 3 тысяч километров береговой линии, что позволило подготовить пляжи к безопасному приему отдыхающих.

На днях сообщалось, что восемь пляжей Анапы были выведены из «опасной зоны» после инцидента с разливом нефти в Чёрном море. Теперь их собираются открыть для туристов, однако это в большей степени будет зависеть от результатов дальнейших проверок.