Все пляжи Анапы до 1 июня засыпят полуметровым слоем песка

Эксперимент по отсыпке песка на тестовом участке в посёлке Витязево в Анапе признан эффективным. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, уточнив, что на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Чёрном море принято решение масштабировать этот способ.

До 1 июня планируется отсыпать остальные песчаные пляжи Анапы, попавшие в зону чрезвычайной ситуации. По рекомендации Роспотребнадзора толщина дополнительного слоя составит не менее 50 сантиметров. Задача властей — подготовить территории к началу курортного сезона сразу после получения положительного заключения надзорного ведомства.

Что касается восьми галечных пляжей, по информации Роспотребнадзора, пробы воды и грунта там соответствуют всем санитарным нормам. В ближайшее время начнётся подготовка к их открытию.

Напомним, загрязнение акватории Чёрного моря в районе Керченского пролива произошло 15 декабря 2024 года: во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», в воду попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. В январе последовал новый выброс мазута из трещины в корме одного из судов, однако основную часть разлива удалось ликвидировать за трое суток. Всего в ходе работ специалисты очистили более 3 тысяч километров береговой линии, что позволило подготовить пляжи к безопасному приёму отдыхающих. В АТОР подтверждают, что пляжный сезон должен начаться 1 июня.