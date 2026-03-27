Вице-премьер Савельев: Пляжи Анапы планируется открыть к 1 июня

ласти рассчитывают открыть пляжи Анапы для отдыхающих к 1 июня. Такой прогноз озвучил вице-премьер РФ Виталий Савельев в разговоре с ИС «Вести».

По его словам, работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов близки к завершению. Более 90% собранного мазута уже вывезено.

Замглавы правительства подчеркнул, что пробы воды сейчас соответствуют нормам и признаны пригодными для использования. Это позволяет рассчитывать на выполнение намеченного плана.

Таким образом, курортный сезон на побережье, по заверению федеральных властей, должен начаться без задержек. Ожидается, что вся инфраструктура будет функционировать в штатном режиме.

Напомним, что загрязнение Черного моря в районе Керченского пролива произошло 15 декабря 2024 года из-за крушения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма. Тогда в воду попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, а в январе последовал новый выброс мазута из трещины в корме одного из судов. При этом основную часть разлива удалось ликвидировать за три дня. Всего в ходе ликвидации последствий специалисты очистили более 3 тысяч километров береговой линии, что позволило подготовить пляжи к безопасному приёму отдыхающих.