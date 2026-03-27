АТОР подтвердила открытие пляжей Анапы к 1 июня

Пляжи в Анапе откроют к 1 июня. Такое заявление сделали в Ассоциации туроператоров России.

«В Анапе завершили более 90% работ по очистке побережья от мазута. Оставшиеся участки планируют привести в порядок в ближайшее время, а все пляжи курорта — открыть по графику, к 1 июня», — говорится в сообщении.

Ранее заседании профильной комиссии вице-премьер Виталий Савельев заявил, что качество воды соответствует нормам. Это позволяет не сдвигать сроки начала отдыха. Губернатор региона Вениамин Кондратьев уже докладывал, что галечные зоны от Большого Утриша до Высокого берега признаны безопасными.

Сейчас фокус внимания сместился на песчаные территории в районе Пионерского проспекта и Витязево. Именно эти участки традиционно считаются главными для туристов с детьми.

Туристический спрос на направлении уже отреагировал на позитивные новости. По статистике, количество бронирований в Анапу на летние месяцы превышает показатели прошлого года на 30–40%.

Стоимость путёвок пока остается стабильной, однако рост раннего бронирования традиционно сокращает выбор вариантов размещения. Тем, кто еще не определился с планами, лучше ускориться с покупкой.

Причиной загрязнения Черного моря в районе Керченского пролива стал декабрьский инцидент 2024 года: крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» во время шторма привело к утечке 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. Позже, в январе, последовал дополнительный выброс мазута из повреждённой кормы. Несмотря на масштаб бедствия, основную часть нефтеразлива ликвидировали всего за трое суток. В ходе последующих работ было очищено свыше 3 тыс. километров побережья, что обеспечило безопасный запуск пляжных зон для туристов.