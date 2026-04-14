Тайка-риелтор сдавала чужие квартиры россиянам и сколотила состояние

Десятки россиян на Пхукете стали жертвами мошеннической схемы с арендой жилья. По их словам, тайский риелтор сдавала апартаменты, которыми не имела права распоряжаться. Один из пострадавших рассказал, что после внесения предоплаты ему сообщили о якобы затоплении квартиры и предложили другой вариант с доплатой, пишет Baza.

Однако спустя несколько дней в жильё пришли настоящие владельцы и потребовали освободить помещение. Деньги туристам не вернули. Аналогичные случаи начали всплывать в чатах: одна из россиянок сообщила, что потеряла более миллиона рублей, оплатив несколько залогов, которые ей так и не вернули.

По словам пострадавших, жертвами схемы стали более 30 человек, а общий ущерб превысил 2 млн рублей. Туристы чаще всего теряли залоги или оказывались выселенными вскоре после заселения. Сейчас они объединяются для коллективного обращения в суд.

