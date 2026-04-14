Тайка-риелтор сдавала чужие квартиры россиянам и сколотила состояние
Десятки россиян на Пхукете стали жертвами мошеннической схемы с арендой жилья. По их словам, тайский риелтор сдавала апартаменты, которыми не имела права распоряжаться. Один из пострадавших рассказал, что после внесения предоплаты ему сообщили о якобы затоплении квартиры и предложили другой вариант с доплатой, пишет Baza.
Однако спустя несколько дней в жильё пришли настоящие владельцы и потребовали освободить помещение. Деньги туристам не вернули. Аналогичные случаи начали всплывать в чатах: одна из россиянок сообщила, что потеряла более миллиона рублей, оплатив несколько залогов, которые ей так и не вернули.
По словам пострадавших, жертвами схемы стали более 30 человек, а общий ущерб превысил 2 млн рублей. Туристы чаще всего теряли залоги или оказывались выселенными вскоре после заселения. Сейчас они объединяются для коллективного обращения в суд.
Ранее сообщалось, что мошенники стали оформлять крупные кредиты на россиян, подбирая людей, внешне похожих на себя, с использованием утёкших персональных данных. Например, 42-летний Михаил из Красноярска выяснил, что в Петербурге на его имя взяли три автокредита. Общая сумма займов составила около пяти миллионов рублей.
