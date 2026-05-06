«Быстрые деньги» на авариях: Мошенники получили 1,4 млрд рублей страховых выплат за три месяца

С начала текущего года масштаб страхового мошенничества на дорогах России принял угрожающие обороты. Только за первый квартал 2026 года преступные группы, промышляющие инсценировками аварий, присвоили 1,4 млрд рублей. Об этом пишет SHOT.

Злоумышленники используют отработанную тактику. Приобретая полисы обязательного страхования, они сразу провоцируют мелкие столкновения, выбирая локации без систем видеонаблюдения — дворы, паркинги или круговые развязки. После регистрации инцидента криминальные дельцы ремонтируют транспорт в «своих» мастерских за копейки, оставляя основную часть выплат себе.

Схемы стали настолько изощренными, что даже опытные сотрудники страховых компаний оказываются под ударом. Одна из представительниц отрасли в Сургуте лишилась 6 млн рублей, после чего ей пришлось долго доказывать правоохранителям собственную непричастность к преступной деятельности.

Всего по стране зафиксировано порядка 1800 обращений в органы внутренних дел по подозрению в обмане страховщиков. Как пояснил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, львиная доля убытков — 574 млн рублей — приходится именно на полисы ОСАГО.

Оставшаяся часть незаконных доходов формируется за счёт махинаций с КАСКО: подано 146 заявлений на сумму 491 млн рублей. Также распространена практика завышения реального ущерба и подделка документации, помогающая преступникам получать компенсации, значительно превышающие понесенные расходы.

Между тем Госдума не поддержала законопроект о введении в России ответственности за автоподставы, следует из базы нижней палаты парламента. Ожидалось, что такие действия будут квалифицироваться как самостоятельные преступления. Документ предполагал ответственность до четырёх лет лишения свободы или семи, если правонарушение совершено группой лиц или повлекло тяжкий вред здоровью.