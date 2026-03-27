Госдума отклонила законопроект об ответственности за автоподставы

Госдума не поддержала законопроект о введении в России ответственности за автоподставы, следует из базы нижней палаты парламента. Ожидалось, что такие действия будут квалифицироваться как самостоятельные преступления. Документ предполагал ответственность до четырёх лет лишения свободы или семи, если правонарушение совершено группой лиц или повлекло тяжкий вред здоровью.

По мнению авторов законопроекта, предложенные меры адекватны и соотносятся с ответственностью за мошенничество и вымогательство. Однако комитет Думы по госстроительству счёл инициативы излишней: нынешний вариант Уголовного кодекса уже предусматривает наказание за подобные действия, и их выделение в отдельную статью не требуется.

Ранее в Москве накрыли целую банду автоподставщиков. Страховые мошенники подстраивали ДТП ради крупных выплат. Всего в схеме участвовали восемь человек. Общий ущерб по уголовному делу превышает 30 миллионов рублей.