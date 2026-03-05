Мария Погребняк едва не стала жертвой автоподставы

Бывшую жену футболиста Павла Погребняка Марию пытались обмануть с помощью автоподставы. Блогер назвала произошедшее ужасным днём.

«Вчера был ужасный день. Нервы мне потрепали», — заявила она в беседе с 360.ru.

Погребняк пыталась припарковаться, когда к её машине подбежал неизвестный мужчина. Он бросил зажигалку под автомобиль и начал кричать, требуя вызвать скорую. Мария вышла и осмотрела машину — следов столкновения не было. На грязном кузове не осталось ни царапин, ни отпечатков.

Мужчина настаивал, что его сбили, и попытался вызвать скорую. На помощь блогеру пришли прохожие — они помогли вызвать полицию. При опросе мошенник признал, что наезда не было, сославшись на повышенное давление. В конце он предложил Погребняк «подписать мировую» и уладить вопрос на месте.

Кстати, мошенники начали активизироваться с новой схемой в преддверии 8 Марта. Аферисты активно используют праздничную тематику для обмана доверчивых россиян. Они копируют сайты цветочных магазинов и предлагают купить цветы со скидкой.