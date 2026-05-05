В России продажи новых авто в январе–апреле увеличились на 7%

С января по апрель 2026 года в России продали 430,97 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов. По данным Минпромторга, это на 7% больше, чем годом ранее.

Рост обеспечили прежде всего машины российского производства. Их продажи увеличились на 22% и достигли 268,5 тыс. единиц. Импорт, наоборот, сократился: за четыре месяца реализовано около 162,4 тыс. иностранных автомобилей, что почти на 12% ниже прошлогоднего уровня.

Основной объём рынка по-прежнему приходится на легковые автомобили — 384,7 тыс. штук, плюс 11% за год. В сегменте лёгкого коммерческого транспорта зафиксировано падение до 26,4 тыс. единиц (минус 22%). Грузовики снизились до 16,7 тыс. (минус 17%), автобусы — до 3,2 тыс. (минус 11%).

Доля российской техники на рынке заметно выросла. Она прибавила 8 процентных пунктов и достигла 62%. В апреле показатель оказался ещё выше — около 67%. Сегмент электромобилей также показал рост. За январь–апрель продано 3,7 тыс. машин, что на 26% больше, чем годом ранее. Доля электрокаров российского производства выросла до 50% против 20% год назад.

А ранее «АвтоВАЗ» объявил корпоративный отпуск для всего своего коллектива. С 4 по 13 мая компания проведёт модернизацию, вложив более 530 миллионов рублей. Средства пойдут на оборудование для серийного производства новой модели Lada Azimut. Завершение работ запланировано на 18 мая. С 14 мая конвейеры, не задействованные в модернизации, начнут поэтапно запускать.