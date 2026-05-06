Цифра не спасёт: Водителям посоветовали иметь при себе бумажный полис ОСАГО

Из-за возможных сбоев в работе глобальной сети автовладельцам не стоит пренебрегать бумажным носителем полиса ОСАГО, даже если документ оформлялся онлайн. Подробности РИА «Новости» пояснили в Российском союзе автостраховщиков (РСА).

Инспектор ГИБДД может лишиться возможности пробить страховку через свой ведомственный онлайн-ресурс, если интернет не будет работать. Тогда водителю пригодится обычная распечатка электронного бланка ОСАГО на листе бумаги — она послужит подтверждением того, что автовладелец застраховал свою гражданскую ответственность как того требует закон.

«Так что такую распечатку желательно иметь», — отметили в агентстве.

В РСА также подчеркнули, что автомобилисту необходимо всегда иметь при себе средства связи для вызова своей страховой организации. Это требуется, чтобы без задержек уведомить страховщика о дорожно-транспортном происшествии либо незамедлительно получить от него разъяснения по всем возникшим вопросам.

