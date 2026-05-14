Мошенники вынуждают россиян продавать авто ниже рыночной стоимости

Отечественный авторынок столкнулся с волной мошеннических схем, нацеленных как на покупателей, так и на дилеров. Ключевым трендом стал переход от реактивной модели к проактивной стратегии предотвращения обмана, сообщает RG.ru. По данным издания, новые подходы включают жёсткие меры противодействия, оперативную работу с правоохранителями и усиленный контроль на всех этапах сделки, в ряде случаев удаётся остановить преступление до его завершения.

Так, в одном из дилерских центров предотвратили попытку продажи автомобиля по заниженной цене: под влиянием злоумышленников клиентка планировала реализовать Mazda CX-30 2021 года за 2,1 млн рублей при рыночной стоимости около 2,5 млн. В рамках оперативных мероприятий провели контролируемую сделку, мошенников задержали при попытке получить деньги.

В другом случае клиент под воздействием аферистов собирался передать средства при продаже Geely Tugella за 2,5 млн рублей. Совместными усилиями службы безопасности дилера и полиции задержали курьера, возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество. Рост таких схем эксперты связывают с увеличением доли онлайн-коммуникаций, сложной рыночной ситуацией, ростом частных сделок на вторичке и недостаточной финансовой грамотностью клиентов.

«В ситуации, когда клиент находится под давлением или введён в заблуждение, задача профессионального участника рынка — остановить сделку и защитить его от финансовых потерь», — подчеркнул автоэксперт Евгений Антонов.

Тем временем эпоха дешёвых, но технически «сырых» китайских автомобилей на российском рынке заканчивается. Запрет на продажу машин ниже себестоимости и отмена госсубсидий для электрокаров превратили хаотичную экспансию в жёсткий естественный отбор.